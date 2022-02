जब शाहरुख से पिता ने कहा- 'इस देश को वैसे ही आजाद रखना जैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं' ,पुराना VIDEO वायरल

Entertainment

नई दिल्ली, 09 फरवरी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को हाल ही में काफी ट्रोल करने की कोशिश की गई थी, हालांकि हेटर्स उसमें सफल नहीं हो पाए। दरअसल रविवार को जब शहरुख खान मुंबई के शिवाजी पार्क में स्वरकोकिला लता मंगेशकर को अंतिम प्रणाम करने पहुंचे थे तो वहां उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाने के बाद दुआ पढ़ी और फिर अपना मास्क नीचे करके लता मंगेशकर के पैर के पास फूंक मारी, जो कि आम तौर पर दुआ के बाद किया जाता है, इसके बाद उन्होंने लता मंगेशकर के पैर भी छूए थे।

