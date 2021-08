Video: राखी सावंत ने जिस शख्स को सुसाइड करने से रोका, अब उससे बोलीं- 'ब्लैकमेल मत कर मुझे'

Entertainment

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 30 अगस्त। बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर राखी सावंत अक्सर सोशल मीडिया पर किसी ना किसी वजह से वायरल होती रहती हैं। पैपराजी से राखी सावंत का सामना होता रहता है, जिस वजह से उनके कई वीडियो और फोटो इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं। बीते दिनों राखी सावंत सुसाइड करने जा रहे एक शख्स की मदद को लेकर खूब सुर्खियों में थीं। अब एक्ट्रेस का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें राखी उसी गरीब शख्स के साथ नजर आ रही हैं, लेकिन इस बार राखी सावंत उस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की धमकी दे रही हैं।

English summary

Video Rakhi Sawant furious at the person who came to ask for help Said - do not blackmail me