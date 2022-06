वरुण धवन ने IPS अजय चौधरी को कहा धन्यवाद, जानें क्या था मामला

Entertainment

oi-Purnima Acharya

मुंबई, 18 जूनः बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जुग जुग जीयो' की प्रमोशन को लेकर काफी व्यस्त हैं। इस फिल्म में उनके साथ लीड रोल में कियारा आडवाणी नजर आने वाली है। वहीं इनके अलावा फिल्म में अनिल कपूर, नीतू कपूर और मनीष पॉल भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। इस फिल्म के प्रमोशन के बीच वरुण धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो एक पिंकविला के अवॉर्ड शो का है। इस वीडियो में वरुण धवन गुजरात के आईपीएस अजय चौधरी और अहमदाबाद पुलिस का आभार जताते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वरुण ने गुजरात पुलिस और आईपीएस को घरेलू हिंसा की शिकार महिला की मदद करने के लिए आभार जताया है।

महिला के साथ घरेलू हिंसा का था मामला

आपको बता दें कि वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म 'जुग जुग जीयो' के प्रमोशन के बीच घरेलू हिंसा से पीड़ित एक महिला फैन ने उनसे मदद मांगी थी। वहीं इसके बाद वरुण धवन ने गुजरात पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया और महिला की मदद करने के लिए कहा। वरुण के ट्वीट के बाद ही गुजरात पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। वहीं वरुण ने अवॉर्ड शो में इस घटना के बारे में मीडिया से खुलकर बात भी की थी। उन्होंने इस मामले पर पूछे गए सवाल पर मीडिया को अच्छा जवाब दिया था। वरुण धवन ने मीडिया को बताया कि उन्होंने ट्विटर पर लगभग 10 ऑफिशियल हैंडल से इस बारे में पता किया था। उन्होंने एक पत्रकार के साथ मिलकर इस मामले को वेरिफाई भी किया था। फिर उनके अहमदाबाद के मित्र भी थे जिन्होंने इस मामले को देखा और पुष्टि की कि महिला सच में घरेलू हिंसा से पीड़ित थी और फिर कानूनी तौर पर भी इस मामले सामने लाया गया।

#VarunDhawan gives an update about the case of his female fan facing domestic abuse who reached out to him for help. Check it out pic.twitter.com/LFVwdCvDTq