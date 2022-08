बिना कपड़े पहने ही कैमरे के सामने आईं उर्फी जावेद, नया लुक देखकर फैंस के छूटे पसीने

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 1 अगस्त: उर्फी जावेद सोशल मीडिया पर अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। कभी अतरंगी, तो कभी कट आउट ड्रेसेस को लेकर उर्फी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। लेकिन इस बार हद तो तब हो गई, जब उर्फी ने कपड़ों की जगह रस्सी पहन ली। रस्सियों से उर्फी ने अपने बदन को ढका हुआ है। उर्फी का ये अंदाज देखकर फैंस भी हैरान रह गए। बालों में उर्फी ने गुलाब का फूल लगाया हुआ है, जो एक्ट्रेस के लुक पर चार चांद लगा रहा है। उर्फी जावेद का ये न्यू और सेक्सी लुक तेजी से वायरल हो रहा है।

English summary

Urfi Javed is getting bold day by day. Earlier, Urfi used to wear only weird clothes, but did you ever think that Urfi would ever stop wearing clothes to cover her body. This time, Urfi crossed the limit by showing a new avatar.