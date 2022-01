Twinkle ने अक्षय को बताया अपना माल, कहा-'Whiskey की तरह बढ़ रही है उम्र'

Entertainment

नई दिल्ली, 28 जनवरी। बॉलीवुड के पावर कपल में से एक अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना अक्सर अपनी पोस्ट के कारण लोगों के बीच में चर्चा का कारण बन जाते हैं। अक्षय तो वैसे भी लोगों की टांग खिंचने में माहिर हैं तो वहीं ट्विंकल को भी मजाकिया अंदाज में लोगों पर तंज कसने की आदत है। अपने वैवाहिक जीवन के 21 साल पूरे करने वाले इस कपल की खासियत ये है कि ये दोनों अपना और एक-दूसरे का भी मजाक जमकर उड़ाते हैं।

Twinkle Khanna shared a picture of Akshay Kumar from his recent beach holiday and called him 'maal'. says - Ageing like whiskey. here is her post, please have a look.