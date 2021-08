Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 30 अगस्‍त। बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर-निर्देशक फराह खान इन दिनों टीवी के रियालटी शो और विज्ञापनों में नजर आ रही हैं। वहीं जल्‍द ही फराह खान अरबाज खान के चैट शो पिंच में दिखाई देंगी। जहां वो उनके प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों के जवाब देंगी। इस शो का एक टीजर शेयर किया है। फरहान खान को एक ट्रोलर ने ट्रोल करते हुए पूछा था मोटी के बच्‍चे इतने सूखे क्‍यों हैं? फराह इस शो में ट्रोलर के इस बेतुके सवाल का भी जवाब देती दिखाई देंगी। आइए जानते हैं आखिर फराह ने ट्रोलर्स को क्या जवाब दिया?

English summary

Farhan Khan was trolled by a troller and asked why are the children of fat so dry? Farah will also be seen answering this absurd question of the troller in this show. Let's know what was Farah's reply to the trollers?