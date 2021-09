Entertainment

मुंबई, 3 सितंबर। अभिनेता सिद्धार्थ शुक्‍ला मौत की खबर ने सभी को हिला कर रख दिया है। एक्‍टर के जाने के बाद उनकी जिगरी दोस्‍त शहनाज गिल का बुरा हाल है। बिग बॉस 13 की विनर के निधन के बाद शहनाज गिल की दर्दनाक हालत सभी के लिए दिल दहला देने वाली और चिंताजनक है। शुक्रवार को सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के लिए पहुंची एक्ट्रेस लगातार रोती रही। उसे इस तरह देखना वाकई बहुत ही दिल दहला देने वाला है। कई हस्तियों ने अपना दुख व्यक्त किया है और उनमें से कुछ ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद उनकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति के बारे में बात की है। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली संभावना सेठ ने शहनाज़ की प्रतिक्रिया क्‍या दी ये शेयर किया।

English summary

These words were on Shehnaaz's tongue while giving last farewell to Siddharth Shukla, you will also cry after hearing