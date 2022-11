'The Kashmir Files' Propaganda Controversy: 'कश्मीरी हिंदुओं के पलायन और दर्द की कहानी', 10 बड़ी बातें

आईएफएफआई 2022 के जूरी हेड नादव लैपिड ने 'द कश्मीर फाइल्स' को वल्गर और प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म करार दे दिया है। जिसको लेकर विवाद हो रहा है।आपको बता दें कि 'द कश्मीर फाइल्स' 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी।

The Kashmir Files Row: गोवा में आयोजित 53वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आईएफएफआई 2022 के जूरी हेड नादव लैपिड ने मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को वल्गर और प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म करार दे दिया है। जिसके बाद इस पर बवाल मच गया है। फिल्म की पूरी कास्ट जहां इस बयान के खिलाफ हैं वहीं सोशल मीडिया पर नादव लैपिड की काफी आलोचना हो रही है। फिल्ममेकर अशोक पंडित केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से इस मामले पर सख्त कदम उठाने की मांग की है।

चलिए यहां जानते हैं फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' को लेकर मचे अभी तक के दस बड़े अपडेट्स

'The Kashmir Files is Propaganda said Israeli filmmaker Nadav Lapid. so People are very upset and angry on him. Here are top 10 points on this big story.