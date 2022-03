'शर्मिंदा हूं, क्योंकि मैं खामोश रहा...', द कश्मीर फाइल्स के इस एक्टर ने क्यों मांगी कश्मीरी पंडितों से माफी

Entertainment

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 14 मार्च। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीरी फिल्म को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म में कश्मीरी पंडितो पर हुए अत्याचार को दिखाया गया है। फिल्म में अहम किरदार निभा रहे अभिनेता प्रकाश बेलावाड़ी ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार को लेकर खुलकर बात की है। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर चुप रहने को लेकर प्रकाश ने लोगों से माफी मांगी है। फिल्म के लेखक और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की प्रकाश ने जमकर तारीफ की है और उनका शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने फिल्म में उन्हें काम करने का मौका दिया।

"When @vivekagnihotri sent me #TheKashmirFiles script, I was shocked. Until then, I had no idea about the horrors. I apologise to Kashmiri Hindus for being part of this indifference" - Prakash Belawadi

Artists & Journalists should volunteer to confess.

pic.twitter.com/M6LvN6cBUk