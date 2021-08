'शर्मनाक है जो कुछ भी हुआ...', हॉकी खिलाड़ी वंदना के साथ जातिगत भेदभाव पर बोलीं स्वरा भास्कर

Entertainment

oi-Rahul Goyal

मुंबई, 07 अगस्त: टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021 के सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन सभी खिलाड़ी शानदार तरीके से खेले और पहली बार टीम को ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंचाया। वंदना कटारिया का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। हालांकि, हार के बाद हॉकी प्लेयर वंदना कटारिया के परिजनों के साथ पड़ोसियों द्वारा जातिसूचक गालियां दिए जाने का मामला सामने आया है। वहीं, अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर वंदन के सपोर्ट में आ गई है। स्वरा भास्कर ने वंदन कटारिया के परिवार संग हुए जातिगत भेदभाव को लेकर एक ट्वीट किया है।

दरअसल, वंदना कटारिया के परिजनों के साथ पड़ोसियों द्वारा जातिसूचक गालियां दिए जाने का मामला मीडिया में आया तो सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे तरह-तरह की प्रतिक्रियां आने लगी। तो वहीं, 'मिशन आंबेडकर' वैरिफाइड ट्विटर हैंडस ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने इस संबंध में ओलंपिक कमेटी को एक लेटर लिखा है। इस लेटर को ही स्वरा भास्कर ने री-ट्वीट किया और लिखा, 'हमें अपने साथी-नागरिकों और खिलाड़ियों की देखभाल करने के लिए ओलंपिक कमेटी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शर्मनाक है जो कुछ भी हुआ। #वंदनाकटारिया। हम एक बीमार समाज है।'

We shouldn’t need the #Olympics committee to tell us to take care of our fellow- citizens and sportspeople! Shameful what has happened to #VandanaKatariya .. we are a diseased society. https://t.co/PMys7wCnH4