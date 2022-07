TKSS: इस वजह से बर्बाद हुआ सुनील ग्रोवर का करियर, शर्मा की इस हरकत के चलते छोड़ दिया था शो

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 3 जुलाई: 'द कपिल शर्मा शो' की जान कहे जाने वाले सुनील ग्रोवर को कोई कैसे भूल सकता है। ग्रोवर शो का अहम हिस्सा रहे थे। कपिल के शो में डॉ. मशहूर गुलाटी से लेकर गुत्थी और रिंकू बुआ जैसे किरदार निभाने वाले सुनील ग्रोवर ने फैंस के दिलों में अलग ही जगह बनाई थी। लेकिन फिर अचानक शो छोड़कर गुत्थी के किरदार से लोगों को अपना बनाने वाले सुनील ग्रोवर ने फैंस को झटका दे डाला। इतना ही नहीं, इस वाकये ने गुत्थी के करियर पर भी बेहद बुरा असर डाला। फैंस आज भी कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर को साथ देखने के इंतजार में पलकें बिछाए बैठे हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ था, जो सुनील ग्रोवर को अचानक इस तरह कपिल शर्मा का शो छोड़ना पड़ा।

English summary

Sunil Gulati, who played characters like Dr. Mashoor Gulati to Gutthi and Rinku Bua in Kapil Sharma show, had made a different place in the hearts of the fans.