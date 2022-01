Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 08 जनवरी। बॉलीवुड ऐक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस पिछले कई दिनों से ठग सुकेश चंद्रशेखर के कारण सुर्खियों में बनी हुई हैं। वहीं अब सोशल मी‍डिया पर एक फोटो जमकर वायरल हो रही है जिसमें वो जैकलीन को सुकेश चंद्रखेखर किश करता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं जैकलीन के गले पर लवबाइट का निशान भी नजर आ रहा है। ये फोटो वायरल होने के बाद जैकलीन काफी परेशान हो गई हैं और उन्‍होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट लिखकर हाथ जोड़ते हुए उनकी प्राइवेट फोटोज शेयर ना करने की अपील की है।

https://hindi.oneindia.com/photos/actress-raai-laxmi-kiss-dolphin-viral-on-social-media-oi73593.html

English summary

Sukesh was seen kissing Jacqueline Fernandez, love bite was seen on the neck, if the photo went viral then the actress said please....