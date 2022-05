नंबर 1 शो अनुपमा पर भड़के लोग, करने लगे 'STOP RUINING ANUPAMA' की मांग , क्यों?

नई दिल्ली, 10 मई। स्टार प्लस के लोकप्रिय शो 'अनुपमा' लंबे वक्त से TRP की चार्ट में नंबर वन बना हुआ है। शो में अनुपमा नाम की उस महिला की कहानी दिखाई जा रही है, जिसने अपने जीवन के 22 साल केवल अपने घर-परिवार को दिए लेकिन बदले में उसे ना तो खुशी मिली और ना ही सम्मान। शो में ये दिखाया जा रहा है कि चालीस पार की महिला को भी जीने का अधिकार है, उसे भी अपनी खुशियों को पाने का हक है, शादी के बाद भी महिलाओं की लाइफ उनके लिए खत्म नहीं होती है।

Kaun sa Nasha karti ho likhte vaqt #BhavyaVyas kuch bhi likh Rahi ho..Vanraj tumhare liye most handsome man ho gaya. Aankhain check karwao apni #Anupamaa STOP RUINING ANUPAMA — ❤Madhu ❤ (@RajputMadhuri71) May 9, 2022

Anupama's mehandi as a bride and my mehindi for door ke rishtedaar ke shaadi😭😭 Sorry but i m better mehindi artist than who makers have hired😭 Makers I could do it for free😭

STOP RUINING ANUPAMA pic.twitter.com/CNhoy496tV — कनका✨ (@Rupalgangullove) May 9, 2022

Meanwhile MaAn to fd... Woh Saara frustration anger aur gussa makers k liye tha na😁😁😜 STOP RUINING ANUPAMA #RupaliGanguly #Anupamaa pic.twitter.com/YjsnpAI4RO — Avani_Stan_Maan (@AvaniRaval20) May 9, 2022

This is what is trending on MaAn Day 😔 this is so depressing. STOP RUINING ANUPAMA#Anupamaa pic.twitter.com/shjNoXeHP8 — 𝕊𝕂🪷 (@Feminist_Radha) May 9, 2022

