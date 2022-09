सोनू सूद ने मॉल के एस्केलेटर पर की ऐसी हरकत, वीडियो देख यूजर बोले-इससे युवाओं पर बुरा असर पड़ेगा

Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 02 सितंबर। बॉलीवुड एक्‍टर सोनू सूद ने लॉकडाउन और उसके बाद अभी भी लोगों की ऐसी सहायता की कि वो जरूरतमंदों के मसीहा कहलाए जाते हैं। सोनू सूद अपने नेक कामों की वजह से कई लोगों के आइडियल बन चुके हैं। उनकी लाखों की संख्‍या में फैन फॉलोइंग है। वहीं अब सोनू सूद ने मॉल के एस्केलेटर पर ऐसी हरकत करते हुए वीडियो शेयर कर दिया कि लोग उन्‍हें सलाह दे रहे हैं कि ऐसा ना करें युवाओं पर बुरा असर पड़ेगा।

English summary

Sonu Sood did such stunt on the escalator, watching the video, the user said - it will have a bad effect on the youth