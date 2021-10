श्वेता तिवारी को मिली बेटे रेयांश की कस्टडी, पति अभिनव की अर्जी खारिज लेकिन...

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 01 अक्टूबर। टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक श्वेता तिवारी को बड़ी सफलता और राहत मिली है, दरअसल बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने उन्हें उनके बेटे रेयांश की कस्टडी सौंप दी है। अब उनके पांच साल के बेटे को उनसे कोई अलग नहीं कर सकता है। हालांकि उनके पति अभिनव कोहली भी वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए हर दिन आधे घंटे अपने बेटे से बात कर पाएंगे और वीकेंड पर वो बेटे से दो घंटे की मुलाकात भी कर सकते हैं।

English summary

Big News For Shweta Tiwari, She on getting custody of her son but Husband Abhinav can meet Reyansh for two hours in a week said Bombay Court.