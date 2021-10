अब शर्लिन चोपड़ा के निशाने पर शाहरुख खान, कहा- 'KKR की पार्टी में मैंने देखा था नशीला...'

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 5 अक्टूबर। इस वक्त बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एनसीबी की गिरफ्त में हैं, उन पर ड्र्ग्स का सेवन और खरीद-फरोख्त का आरोप है। तमाम कोशिशों के बावजूद शाहरुख के बेटे को कल बेल नहीं मिली। आर्यन खान का नाम ड्रग्स केस में सामने आने के बाद बॉलीवुड का एक बड़ा वर्ग किंग खान के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। बहुत सारे फिल्मी सितारों ने ट्विटर पर किंग खान को सपोर्ट किया है और बहुत सारे स्टार्स ने मुसीबत की इस घड़ी में शाहरुख को फोन करके हौसला दिया है।

English summary

Sherlyn Chopra claims she attended Shah Rukh's KKR party where she saw wives of Bollywood stars 'snorting white powder'. Here is Video, please have a look.