इस एक्टर संग काम करने को बेताब हैं शाहरुख खान, लाइव सेशन में कहा- ‘आप इंस्पिरेशन हो’

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 28 जून: बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान पिछले 30 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी एक्टर के फैंस मौजूद हैं। आज भी उनकी एक झलक देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। अपनी एक्टिंग और अलग अंदाज के दम पर एक्टर न जाने कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने हैं। लेकिन इसके बावजूद वे बॉलीवुड के ही एक एक्टर को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। इतना ही नहीं, किंग खान इस एक्टर के साथ काम करने की इच्छा भी रखते हैं। जी हां! हाल ही में किंग खान इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे होने पर इंस्टाग्राम पर लाइव आए। इस दौरान उन्होंने एक एक्शन हीरो को अपनी इंस्पिरेशन बताया।

English summary

Recently while Shah Rukh Khan did a live session to celebrate 30 years in the film industry. Tiger came up to join him, to which the King Khan was seen praising him.