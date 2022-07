शाहरुख खान ने कार्तिक आर्यन को गले लगाकर थपथपाया गाल, फैंस बोले- 'सेल्फ मेड स्टार्स'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 16 जुलाई: बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की एक झलक देखने के लिए फैंस बेताब रहते हैं। एक्टर जहां भी जाते हैं, छा जाते हैं। हाल ही में शाहरुख को एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जहां सिर्फ शाहरुख ही नहीं बल्कि फैंस के पसंदीदा कार्तिक आर्यन भी नजर आए। इतना ही नहीं, फैंस की खुशी का ठिकाना तब नहीं रहा, जब शाहरुख और कार्तिक एक-दूसरे को गले लगाते नजर आए़।

English summary

Recently, a video of Bollywood actors Shahrukh Khan and Kartik Aaryan is going viral on social media. Fans have described both the actors as self made stars.