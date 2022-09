सीट बेल्ट पर ज्ञान सुन-सुनकर पूजा भट्ट के कान पके, गड्ढों वाली सड़कों पर भड़कीं

Entertainment

मुंबई,07 सितंबर। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को मुंबई के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में चार लोगों ने दम तोड़ा। इसके बाद पुलिस ने बयान दिया कि इस दर्दनाक हादसे का एक बड़ा कारण साइरस का सीट बेल्ट न पहनना माना जा रहा है। दरअसल साइरस कार में पीछे बैठे थे,उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी इसलिए अनुमान है कि जब उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई होगी तो पीछे बैठे होने की वजह से उछलकर सामने आए और दुर्घटना के शिकार हो गए।

All this talk of seat-belts & air bags. Important? Yes! But more so is fixing potholes & damaged roads. When will the usage of substandard material to build our roads,highways,freeways be deemed criminal. Also maintaining those roads once built & inaugurated with pomp is key 🙏

