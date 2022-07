Sanjay Dutt Birthday: माधुरी संग अफेयर के चलते जब 'संजू बाबा' को मांगनी पड़ी थी माफी, इस वजह से हुआ ब्रेकअप

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 29 जुलाई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। एक्टर की फिल्म 'संजू' का रुख करें, तो फिल्म में बताया गया था कि एक्टर अपनी जिंदगी में 308 लड़कियों को डेट कर चुके हैं और तीन बार तो शादी ही कर चुके हैं। संजय दत्त की पहली पत्नी रिचा थी। वहीं एक्टर के अफेयर की बात करें, तो एक वक्त पर बॉलीवुड के गलियारों में एक वक्त पर धक-धक गर्ल के साथ संजय दत्त के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी। दोनों की खबरों से बाजार गर्म रहता था। लेकिन अचानक फिर ऐसा कुछ हुआ, कि संजय दत्त को माधुरी दीक्षित से खुद माफी मांगनी पड़ी।

English summary

Bollywood actor Sanjay Dutt has once been in the headlines for having an affair with a well-known Bollywood actress. But suddenly something happened that Sanjay himself had to apologize to this actress.