Samrat Prithviraj : कौन थी रानी संयोगिता, जिसका रोल निभाया है पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने?

नई दिल्ली, 02 जून। इन दिनों बॉलीवुड के मिस्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में उनके साथ पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने काम किया है। फिल्म में शूरवीर और पराक्रमी राजा पृथ्वीराज चौहान का रोल अक्षय कुमार ने निभाया है तो वहीं मानुषी छिल्लर रानी संयोगिता के किरदार में हैं। खास बात ये है कि मानुषी एक लोकप्रिय ऐतिहासिक करेक्टर के जरिए बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रानी संयोगिता थी कौन?

चलिए विस्तार से जानते हैं उनके बारे में...

English summary

Film Samrat Prithviraj is based on the life of king Prithviraj Chauhan.Akshay Kumar is essaying the role of the legendary and Former Miss World Manushi Chhillar has been cast opposite Akshay as Prithviraj’s love Sanyogita. here is Who was Queen Sanyogita.