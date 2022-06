सलमान खान ने IIFA होस्ट सिद्धार्थ को किया जलील! लोगों ने लगाई भाईजान की क्लास

Entertainment

अबू धाबी, 5 जून: सलमान खान इन दिनों आईफा अवॉर्ड्स 2022 के लिए अबू धाबी में हैं। सलमान खान इस मेगा शो को होस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे में आईफा होस्टिंग से लेकर भाईजान इन दिनों अपने बर्ताव को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने उन्हें घमंडी बताया है। वहीं कई यूजर्स ने भाईजान की क्लास भी लगाई है। ऐसे में आईफा में बिजी सलमान खान को इन दिनों जबरदस्त ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ रहा है।

Recently Salman Khan has been hitting the headlines for all the wrong reasons. The major reason for it is his attiude. The actor is being slammed for his rude behavior with TV and radio host Siddharth Kannan.