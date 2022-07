Rocketry: 13 दिनों में आर माधवन की फिल्म ने चलाया जादू, IMDb से मिली 9.3 की जबरदस्त रेटिंग

Entertainment

मुंबई, 14 जुलाई: बॉलीवुड एक्टर आर माधवन की फिल्म 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' की इन दिनों हर तरफ चर्चा हो रही है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही फिल्म रिलीज हुई है। हालांकि, रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर काफी बज बना रहा। 'रॉकेट्री द नांबी इफेक्ट' हमारे देश के एक ऐसे साइंटिस्ट नांबी नारायण की कहानी है, जिसने देश को लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नॉलोजी का वरदान दिया है। आर माधवन की इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने 13 दिनों में 27 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके साथ ही फिल्म को आईएमडीबी पर 9.3 की जबरदस्त रेटिंग भी मिली है।

