'संभोग से संन्यास' तक की बात करने वाली रत्ना पाठक ने करवाचौथ के बताया अंधविश्नास, मचा बवाल

नई दिल्ली, 29 जुलाई। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह की पत्नी और अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह अपने एक बयान की वजह से विवादों में घिर गई हैं। उन्होंने हिंदू धर्म और करवा चौथ को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है, जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि 'महिलाओं के लिए हमारे देश में कुछ भी नहीं बदला है क्योंकि वो आज भी अंधविश्वास और रूढ़िवादिता में फंसी हुई हैं।'

English summary

Ratna Pathak Shah says Karva Chauth is Appalling and superstition. She Told that women in the twenty-first century continue to practice antiquated customs like karwa chauth and termed it 'appalling'.