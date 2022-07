फोटोशूट को लेकर बुरी तरह ट्रोल होने के बाद गुस्साए रणवीर सिंह, बोले- मैं तो...

Entertainment

मुंबई, 22 जुलाई: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने फोटोशूट को लेकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक्टर की न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। रणवीर को इस फोटोशूट के लिए तारीफ भी मिल रही है और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में अब इसे लेकर एक्टर का रिएक्शन सामने आया है।

Bollywood actor Ranveer Singh is also getting praise for his photoshoot and is also facing trolling. He is being trolled on social media. Now actor reacts on the comments.