रणबीर कपूर को पहली सैलरी पर मिले थे 250 रुपए, मां के पैरों में रख दी थी अपनी कमाई

मुंबई, 25 जूनः बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली 2 फिल्मों 'शमशेरा' और 'ब्रह्मास्त्र' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। रणबीर कपूर की फिल्म 'शमशेरा' आगामी 22 जुलाई को रिलीज होने वाली है। वही फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' 9 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में रणबीर अपनी पत्नी आलिया भट्ट के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। वहीं रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर भी इन दिनों कैमरे पर अपने बेटे और बहू के बारे में खुलकर बातें करती नजर आने लगी हैं। आपको बता दें कि साल 1996 में ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'प्रेम ग्रंथ' रिलीज हुई थी। करीब पांच साल पहले यानी साल 2017 में नीतू कपूर ने इस फिल्म के सेट की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर शेयर की थी। अब इसी से जुड़ा एक वाकया रणबीर कपूर ने इंटरव्यू में शेयर किया है। उन्होंने बताया है कि उनकी इस फिल्म में कमाई कितनी थी और उन्हें जो रुपये मिले थे वो उन्होंने किसको दिए थे।

