पैरेंट्स बनने वाले हैं रणबीर-आलिया, दादी बनने जा रहीं नीतू कपूर बोलीं- 'पूरी दुनिया को पता चल गया'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 27 जून: बॉलीवुड के क्यूट कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद मॉम टू बी आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की है। आलिया ने जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर शेयर की, फैंस की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब इस खुशखबरी पर आलिया की सास नीतू कपूर का रिएक्शन सामने आया है। नीतू कपूर ने मीडिया के सामने सास बनने की खुशी जाहिर की है।

English summary

Alia Bhatt has shared a photo in her Instagram account. Alia shared her pragnancy news on social media. Now Alia's mother-in-law Neetu Kapoor reacts on this news. Neetu Kapoor has expressed happiness of becoming mother-in-law.