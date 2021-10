'रामानंद सागर कृत रामायण के 'रावण' के निधन से दुखी राम, लक्ष्मण और सीता'

oi-Ankur Singh

मुंबई, 06 अक्टूबर। दिग्गज अभिनेता और रामायण सीरियल में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया है। मंगलवार की रात उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अरविंद त्रिवेदी का नाम गुजराती सिनेमा की शीर्ष हस्तियों में शामिल रहा है। उन्हें अभिनय के अलावा राजनीति में भी कदम रखा था और संसद के सदस्य भी रह चुके थे। 1991 में वह सांसद थे, उन्होंने भाजपा के टिकट पर साबरकंठा से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। अरविंद त्रिवेदी के निधन की खबर सामने आने के बाद रामायण सीरियल में उनके साथी कलाकार सुनील लाहिर (लक्ष्मण), दीपिका चिखिलिया (सीता), अरुण गोविल (राम) ने शोक जाहिर किया है।

सुनील ने ट्वीट करके लिखा, बहुद दुखद समाचार है कि हमारे सबके प्यारे अरविंद भाई अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं उनकी मृत्यु की खबर सो दुखी हूं, भगवान उनकी आत्मा को शांती दे, मैं निशब्द हूं, मैंने अपने पितातुल्य को खो दिया है, मेरे मार्गदर्शक थे वो, मेरे शुभचिंतक और भद्र पुरुष थे। बता दें कि अरविंद त्रिवेदी पिछले कुछ समय से बी्मार चल रहे थे। लेकिन बीती रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। रामायण के अलावा अरविंद त्रिवेदी ने विक्रम बेताल में भी अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने 300 से अदिक हिंदी, गुजारती फिल्मों में काम किया है।

अरविंद त्रिवेदी पिछले काफी समय से बीमार थे और चल पाने भी असमर्थ थे। मंगलवार रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने अंतिम सांस ली। गुजराती सिनेमा में अरविंद त्रिवेदी ने 40 से अधिक समय तक काम किया और कई हिट फिल्मों में अपने किरदार से लोगों के दिल में जगह बनाई। कोरोना काल में जब फिर से रामायण का दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया तो रामायण देखने की तस्वीर भी अरविंद त्रिवेदी की वायरल हुई थी।

Bahut dukhad Samachar hai ki Hamare Sabke Pyare Arvind bhai (Ravan of Ramayan) Ab Hamare bich Nahin Rahe😥 Bhagwan Unki Atma ko Shanti De...I am speechless I lost father figure, my guide, well wisher & gentleman ... 🙏😥 pic.twitter.com/RtB1SgGNMh — Sunil lahri (@LahriSunil) October 6, 2021

Arvind Trivedi “Lankesh” (Ravan) of epic serial Ramayan , a Gujarati film star and ex parliamentarian passed away a short while ago #rip @indiatvnews pic.twitter.com/hcQJBQ6nES — Nirnay Kapoor (@nirnaykapoor) October 5, 2021

Sad to know about the demise of well known theatre,tv & film actor #ArvindTrivedi ji due to massive heart attack.

My heartfelt condolences to his entire family & near ones.

ॐ शांति !

🙏🙏🙏 pic.twitter.com/4UOHPrvZEd — Ashoke Pandit (@ashokepandit) October 6, 2021

