रामगोपाल वर्मा ने केजीएफ चैप्टर 2 को बताया 'काला बादल', कहा- यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को निगल जाएगा

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, मई 13। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई की है। साउथ की इस फिल्म ने कई हिंदी फिल्मों की रिकॉर्ड कमाई को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं पिछले एक महीने के दौरान बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में बड़े पर्दे पर आई हैं, वो सभी फ्लॉप हो गई हैं। अब इस बात से बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स काफी परेशान हैं और उनकी चिंता उनकी बातों में नजर आ रही है। केजीएफ चैप्टर 2 की कमाई पर बॉलीवुड के फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा ने एक बात कही है, जो उनकी चिंता को दिखाती है।

