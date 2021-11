Entertainment

मुंबई, 23 नवंबर। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी एक मोस्‍ट रोमांटिक कपल के रूप में जानी जाती है। इन दोनों के बीच जो प्‍यार और बॉन्डिंग है वो फैंस को खूब भाती है लेकिन इन दोनों के बीच सबकुछ ठीक नहीं चल रहा ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। दावा किया जा रहा कि निक और प्रियंका जल्‍द तलाक लेने वाले हैं। दरअसल, ये बात इसलिए शुरू हुई क्‍योंकि एक्‍ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्‍टाग्राम बायो से निक सरनेम हटा दिया। अब प्रियंका ने अपने पति के इंस्‍टा पर ऐसा कमेंट किया है जिससे साफ हो चुका है कि क्‍या सच में दोनों तलाक लेने वाले हैं ?

English summary

Priyanka Chopra is getting divorced from Nick Jonas! The truth came out from the comment of the actress