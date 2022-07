डॉक्यूमेंट्री के जरिये सामने आएगा राम मंदिर का 500 साल पुराना इतिहास, ये बड़ी हस्ती आ सकती है नजर

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 5 जुलाई: श्रीराम मंदिर के आंदोलन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की तैयारी जोरों पर हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के जरिये आंदोलन में अपना योगदान देने वाले लोगों की कहानी को आम जनों तक पहुंचाया जाएगा। इसके जरिये संघर्ष की ये कहानी हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जा सकेगी। खबरों के मुताबिक, साल 1528 से लेकर अब तक राम मंदिर से जुड़ी जितने भी किस्से हैं, बाते हैं.. उन्हें ऑन स्क्रीन दिखाया जाएगा। साथ ही आंदोलन की बारीकियों पर काफी ध्यान दिया जाएगा, ताकि तथ्यों से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो। राम मंदिर की डॉक्यूमेंट्री की खबर सुनने के बाद से फैंस काफी खुश और एक्साइटेड हैं। खास बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट्री में खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे।

प्रसार भारती ने शुरू किया काम

महासचिव चंपत रायत ने दी जानकारी

अमर उजाला की खबर के मुताबिक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि प्रसार भारती इस फिल्म पर काम कर रहा है। साथ ही हमारी कोशिश हर कड़ी को जोड़े रखने की भी है। 1528 से लेकर अब तक के हर दृश्य को दिखाने की कोशिश रहेगी। फिल्म बनने के बाद हम ये भी देखेंगे कि कोई तथ्य गलत ना हो जाए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी होगा शामिल

बताते चलें कि प्रसार भारती इस फिल्म पर काम कर रही है। डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियोग्राफी का काम भी शुरू किया जा चुका है। खास बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट्री में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। इसके साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी शामिल किया जाना है, जिसमें कोर्ट ने राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया था।

English summary

Preparations are underway to make a documentary on the Ram Mandir. Through this documentary, the story of the people who contributed their 100 percent to the movement will be brought to the common people. The story of struggle will be passed on to our next generation. The documentary will feature Prime Minister Narendra Modi.