Video: ब्रा की वजह से निशाने पर आई एक्ट्रेस, बोल्ड लुक देख भड़क गए पाकिस्तानी

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 25 मार्च। सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी प्रतिक्रिया देने में थोड़ी भी देर नहीं लगाते। यूजर्स को जो पसंद नहीं आए लोग उसे ट्रोल कर देते हैं। ऐसा ही कुछ तुर्की एक्ट्रेस एसरा बलीच के साथ हो रहा है। टर्किश एक्ट्रेस एसरा ने हाल ही में एक लॉन्जरी ब्रांड का एड शूट किया, जिसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला, लेकिन इस वीडियो की वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं।

….. “if you need money ask Pakistan” has to be my favourite one 😂 Pakistani men shaming #EsraBilgiç now that she’s deviating from their imaginary ideal. Classic. pic.twitter.com/zmqCJTzeeb