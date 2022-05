जानें, क्यों बोलीं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण - 'एक दिन ऐसा आएगा जब Cannes में नहीं होगा भारत'

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 18 मई: कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 का आगाज हो चुका है. इस साल का कांस फेस्टिवल इसलिए भी खास है क्योंकि भारत को कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया है। इसके साथ ही हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण फेस्टिवल में बतौर ज्यूरी मेंबर शामिल हुईं हैं। ऐसे में अभिनेत्री सुर्खियों में छाई हुईं हैं। हाल ही में दीपिका ने फिल्म फेस्टिवल को देश की जीत बताया था। अब उनका एक और बयान सामने आया है, जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है।

इस साल का कांस फिल्म फेस्टिवल भारत के लिए अहम है। देश को कंट्री ऑफ ऑनर मिलने पर मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण ने इसे देश का प्राइड बताते हुए कहा- 'एक दिन भारत कांस में नहीं, बल्कि कांस भारत में होगा'। बताते चलें कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बेहद अहम भूमिका निभाने जा रहीं हैं। ऐसे में फेस्टिवल शुरू होने के साथ ही अभिनेत्री ने देश के नाम संदेश दिया। उन्होंने इस फेस्टिवल को देश के लिए गर्व बताया है।

कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत से ही दीपिका पादुकोण चर्चा में बनी हुईं हैं। जब से उनका रेड कार्पेट लुक सामने आया, तब से ही वे सोशल मीडिया पर छाई हुईं हैं। एक्ट्रेस ने कार्पेट लुक के लिए बिल्कुल देसी लुक रखा था, जिसमें ग्लैमर का तड़का लगा था। हर बार की तरह दीपिका इस बार भी काफी अट्रैक्टिव लग रहीं थीं। दीपिका ने रेड कार्पेट के लिए सब्यसाची की डिजाइन की हुई ब्लैक और गोल्डन शिमरी साड़ी को कैरी किया था, जिसकी डिजाइन बंगाल टाइगर से प्रेरित थी।

ये भी पढ़ें : Cannes 2022: ग्लैमरस लुक और देसी अंदाज में दीपिका ने बिखेरा जलवा, कहा- 'यह सम्मान की बात है'

English summary

Actor Deepika Padukone expressed immense pride in representing India at the 75th edition of the Cannes Film Festival as one of the jury members. She said one day India won’t be at Cannes, Cannes would be at India.