महाभारत पर बनेगी इंटरनेशनल वेब सीरीज, इस OTT प्लेटफॉर्म ने की घोषणा, फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर हुआ ट्रेंड

Entertainment

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 10 सिंतबर: प्राचीन भारत के सबसे बड़े महाकाव्य 'महाभारत'(Mahabharat Web Series) पर इंटरनेशनल वेब सीरीज का अनाउंसमेंट किया गया है। जिसका फर्स्ट लुक सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। वेब सीरीज से जुड़ी 6 तस्वीरें सामने आई है, जो काफी रोमांचित करने वाली है। 'महाभारत' वेब सीरीज की घोषणा डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) ने की है।

The greatest epic ever written- retold at a scale never seen before! Stay tuned for an ethereal spectacle- #Mahabharat, is coming soon.#HotstarSpecials #Mahabharat #MahabharatOnHotstar @alluents & @MythoStudios pic.twitter.com/9ysLsYeDCx