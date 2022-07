कभी वॉचमैन तो कभी केमिस्ट बनकर किया गुजारा, आज दमदार एक्टर्स की लिस्ट में शुमार हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी

Entertainment

मुंबई, 7 जुलाई : बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लाखों लोग दीवाने हैं। एक्टर ने न सिर्फ अपने उम्दा अभिनय से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है, बल्कि उनकी जिंदगी का स्ट्रगल भी अपने आप में लोगों के लिए प्रेरणा है। एक्टर हाल ही में अपनी पत्नी को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल, एक्टर की पत्नी आलिया के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप है। ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। फिलहाल, एक्टर की पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। ऐसे में नवाजुद्दीन भी चर्चा में हैं। चलिये आज आपको बताते हैं एक्टर की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में...

Nawazuddin Siddiqui enjoyes a special name and place in bollywood industry. The actor has not only made a special place in the hearts of people with his excellent acting, but the struggle of his life is also an inspiration for people.