एक बार फिर चलेगा नाना पाटेकर का जादू, प्रकाश झा की इस वेब सीरीज से करेंगे कमबैक

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 18 जून: बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर की एक्टिंग के लोग कायल हैं। इंडस्ट्री में अपने डायलॉग से लोगों के बीच मशहूर नाना पाटेकर बीते काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। लेकिन उनके फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, नाना पाटेकर जल्द ही वेब सीरीज में कमबैक करने की तैयारी में हैं। नाना पाटेकर एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए आ रहे हैं। एक्टर प्रकाश झा की वेब सीरीज के जरिये वापसी करने के लिए तैयार हैं।

English summary

Nana Patekar is preparing to make a comeback in the web series soon. Fans are excited to see Nana Patekar once again.