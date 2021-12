मलाइका -करण जैसे कई सेलिब्रिटी पीते हैं' Black Water, जानिए क्या है 'काला पानी' का रहस्य?

Entertainment

मुंबई, 15 दिसंबर। पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत सारे सेलेब्रिटीज को 'ब्लैक वॉटर' या 'काले पानी' का सेवन करते देखा है। फिटनेस ऑइकॉन मलाइका अरोड़ा तो अक्सर जिम के बाहर 'ब्लैक बॉटल' के साथ स्पॉट होती हैं तो कई बार तो उनसे इस बारे में सवाल भी किए गए हैं। केवल मलाइका ही नहीं गौरी खान, श्रुति हसन , स्टाइलिस्ट अनीता श्रॉफ अदजानिया , फिल्ममेककर करण जौहर जैसे कई नामी-गिरामी हस्तियां आज 'काला पानी' का सेवन कर रही हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो 'Black wather' इस वक्त बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलेब्रिटीज में काफी लोकप्रिय है, क्योंकि वो लोग इसे 'एनर्जी ड़ि्ंक' की तरह इस्तेमाल करते हैं।

From Malaika Arora to Karan Johar and Shruti Haasan, several celebrities have been spotted having black water in the past few months. What is black water, Read Eveery Thing About IT.