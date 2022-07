मधुबाला से शादी करने के लिए किशोर कुमार ने नहीं बदला था धर्म, एक्ट्रेस की बहन ने किया खुलासा

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 7 जुलाई: हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस मधुबाला सुंदरता की किसी मूरत से कम नहीं थी। मधुबाला की सुंदरता के साथ-साथ उनकी अदाकारी के भी लोग दीवाने थे। एक्ट्रेस का जादू सिर्फ फैंस ही नहीं, बल्कि कई एक्टर्स पर भी चलता था। आज भी मधुबाला लोगों के दिलों में राज करती हैं। एक्ट्रेस की बायोपिक पर काम चल रहा है। ऐसे में उनकी बायोपिक से जुड़ा एक अहम खुलासा दिवंगत एक्ट्रेस की बहन मधुर भूषण ने किया है। मधुर भूषण ने मधुबाला और किशोर कुमार के रिश्ते को लेकर एक खुलासा किया है।

English summary

Veteran actress Madhubala reigns in the hearts of the people. Now an important disclosure related to her biopic has been made by Madhur Bhushan, sister of the late actress.