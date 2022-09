'जो कुछ भी हमने झेला, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता', आर्यन की गिरफ्तारी पर पहली बार छलका गौरी खान का दर्द

Entertainment

मुंबई, 22 सितंबर: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पिछले साल अक्टूबर में मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। कई अदालती सुनवाई और 26 दिनों की लंबी हिरासत के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 28 अक्टूबर 2021 को जमानत दी थी। हालांकि परिवार में से किसी ने भी इस मामले के बारे में कभी मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने पहली बार आर्यन खान की गिरफ्तारी पर चुप्पी तोड़ी है। 17 सालों बाद गौरी खान करण जौहर के चैट शो के सातवें सीजन कॉफी विद करण में आईं, इसी शो में गौरी खान ने आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। इस शो में गौरी खान के साथ उनकी दोस्त महीप कपूर और भावना पांडे भी आई थीं।

Koffee With Karan: Gauri Khan on Aryan Khan case says Nothing can be worse than what we’ve been through'