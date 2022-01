Entertainment

मुंबई, 15 जनवरी। खेसरी लाल यादव की एक्‍ट्रेस नेहा मलिक अपने हॉट अंदाज के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन अपने हॉट और ग्लैमर्स फोटो शेयर कर हमेशा सुर्खियां बटोरती रहती हैं। वहीं एक बाद फिर नेहा मलिक ने ऐसी फोटो शेयर की है जिसका देखकर यूजर्स उनसे बहुत ही बेहुदे सवाल कर रहे हैं!

Khesari Lal Yadav Actress Neha Malik got the photoshoot done by opening the zip of the pants, people are asking these questions