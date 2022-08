KBC 14: जब आंखों में आंसू भरकर बोले अमिताभ-'काम नहीं देता था कोई, हालात थे काफी बुरे..', देखें Video

Entertainment

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 05 अगस्त। 'कौन बनेगा करोड़पति' का 14वां सीजन सोनी टीवी पर रात 9 बजे से शुरू होने जा रहा है। टीवी के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो केबीसी उन शो में शामिल हैं, जिसने बहुत सारे लोगों की दुनिया को बदल दिया, उन बहुत सारे लोगों की लिस्ट में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का भी नाम शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अमिताभ कैसे? तो हां ये बात पूरी तरह से सही है क्योंकि इसी शो ने अमिताभ बच्चन की लाइफ में आए अंधकार को दूर किया था।

English summary

When Amitabh said with tears in his eyes - 'No one used to give work, the situation was very bad but KBC changed life'. here is video, please have a look.