KBC 14: सीजन की पहली करोड़पति कविता ने रचा इतिहास लेकिन अमिताभ को याद आया 'रावण', क्यों?

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 20 सितंबर। सोनी टीवी के लोकप्रिय शो ' कौन बनेगा करोड़पति' के 14वें सीजन को पहला करोड़पति मिल गया है और खास बात ये है कि इस सीजन की पहली करोड़पति एक महिला हैं, जिनका नाम हैं कविता चावला। कोल्हापुर की रहने वाली कविता एक हाउसवाइफ हैं और केवल 12वीं तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है लेकिन अपने ज्ञान के दम पर उन्होंने आज केवल एक करोड़ रु ही नहीं जीते बल्कि वो लाखों-करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल भी बन गई हैं।

English summary

Kavita Chawla, a housewife from Kolhapur, became the first crorepati of Kaun Banega Crorepati 14. She has revealed how she wishes to utilise the prize money.Amitabh Bachchan remembered 'Ravana', read funny story.