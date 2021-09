KBC 13: डिप्लोमेट मंजू सेठ के साथ गेम खेलते हुए अमिताभ को क्यों याद आईं इंदिरा?

Entertainment

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 17 सितंबर। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले केबीसी का रोमांच पीक पर है। गुरुवार को हॉट सीट पर दिल्ली की मंजू सेठ नाम की 67 वर्षीय डिप्लोमेट हॉट सीट पर पहुंची। हालांकि वो ज्यादा लंबा खेल नहीं पाईं लेकिन जितनी देर भी वो केबीसी में रहीं वो पूरी तरह से छाई रहीं।

English summary

Former IFS officer Manju Seth take home only Rs 40K. Manju Seth also narrated the incident when she met former Prime Minister of India, Indira Gandhi in their office building. Read interesting incident.