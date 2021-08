KBC 13: ओडिशा बाला स्वाति की मस्ती ने जीता लोगों का दिल, अमिताभ ने मंगवाए समोसे

Entertainment

मुंबई, 26 अगस्त। केबीसी के 13वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी हैं। ओडिशा की स्वाति श्रीलेखा शो की तीसरी प्रतियोगी रहीं। जिन्होंने 6 लाख 40 हजार रुपये जीतकर गेम क्विट कर दिया। शो के दौरान स्वाति का खास अंदाज लोगों के सामने आया, जिसे देखकर अमिताभ बच्चन भी काफी हैरान रह गए। बेहद ही मस्त मौला और पेशे से अंग्रेजी की टीचर स्वाति श्रीलेखा को समोसा खाना काफी पसंद है और इसी वजह से अमिताभ बच्चन ने उनके लिए मुंबई के खास समोसे मंगवाए, जिसे देखकर हर कोई हंसने पर मजबूर हो गया।

Odisha's Swati Shrilekha Takes Home Rs 6,40,000. Swati lives to enjoy life and is also a foodie and can eat samosa’s day in and day out and is a shopaholic, so Amitabh Bachcahn ordered samosas for her.