खत्म होने जा रहा है KBC, 'शानदार शुक्रिया' में आयुष्मान ने गाया गाना तो Big B ने भज्जी की बॉल पर मारा छक्का

मुंबई, 14 दिसंबर। सोनी टीवी का लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 13वां सीजन अब विदा लेने वाला है। इस हफ्ते शो में केबीसी 13 का ग्रैंड फिनाले वीक चल रहा है, जिसमें अलग-अलग सेलिब्रेटी आकर शो पर धमाल मचाने वाले हैं। शो का प्रोमो आउट हो गया है, जिसमें आयुष्मान खुराना, वाणी कपूर, नेहा कक्कड़, बादशाह, हरभजन सिंह और इरफान पठान, दिशा परमार जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं, जो कि अमिताभ बच्चन संग काफी मस्ती करते भी दिख रहे हैं।

Kaun Banega Crorepati (KBC) 13 is set to host a number of stars in its finale week. Last week, a promo had confirmed that Badshah, Neha Kakkar, Disha Parmar, Ayushmann Khurrana, Vaani Kapoor and Maniesh Paul would be appearing on the show.