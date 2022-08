Entertainment

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 24 अगस्‍त: खुद से ही शादी करके चर्चा में आई टीवी एक्ट्रेस कनिष्‍का शर्मा ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है।कनिष्का ने कहा कि रिश्तों को लेकर उनका अनुभव ज्यादातर बदसूरत रहा है। इसके साथ ही अपमानजनक रिश्ते में होने के बारे में राज खोला और बताया कैसे इंडस्‍ट्री में उन्‍हें काम देने के बहाने एक्‍सप्‍लवाइट किया गया।

English summary

Kanishka, who came into the limelight after marrying herself, revealed that the producer asked me to show stomach