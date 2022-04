Lock Upp: कंगना से बोलीं अंकिता- 'I am Pregnant, मुझे बधाई दो, लेकिन...'

Entertainment

नई दिल्ली, 03 अप्रैल। इन दिनों बॉलीवुड 'क्वीन' कंगना रनौत अपने ओटीटी शो 'लॉकअप' को लेकरल जबरदस्त चर्चा में हैं। तमाम विवादों और आलोचनाओं के बावजूद ये शो अभी भी टीआरपी के रेस में बना हुआ है। शो में आए दिन कोई ना कोई खुलासे हो रहे हैं तो वहीं इसी बीच शो में टीवी की चर्चित हसीना अंकिता लोखंडे मेहमान बनकर पहुंची थीं।

Ankita Lokhande, who came on the sets of Kangana ranaut's Lock Upp to promote Pavitra Rishta: It's Never Too Late said. During show, she told- even Vicky doesn't know about this. Congratulate me guys as I am pregnant." what is the reality .