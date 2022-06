OTT पर डेब्यू नहीं करना चाहते जॉन अब्राहम, बोले- ‘मैं बड़े पर्दे का हीरो हूं’

Entertainment

oi-Samridhi Arora

मुंबई, 22 जून: बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म एक विलन रिटर्न्स का प्रमोशन करने में व्यस्त हैं। जो कि, 29 जुलाई को सभी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस बीच अभिनेता ने ओटीटी पर रिलीज हो रही फिल्मों को लेकर एक बार फिर बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि, वह एक अभिनेता के तौर पर खुद को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं।

English summary

John Abraham does not want to debut on OTT, said - 'I am the hero of the big screen'