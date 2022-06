Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: ‘दयाबेन’ की वापसी पर ‘जेठालाल’ ने दिया बड़ा बयान, छलका दर्द

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 18 जून: मशहूर टेलीविजन शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने फैंस के दिलों में एक खास जगह बनाई हुई है। शो के किरदारों से फैंस का अलग ही जुड़ाव है। ऐसे में अगर कोई किरदार शो छोड़ दे, या किसी कारण से शो में नजर ना आए तो दर्शक इसे भावनाओं से जोड़ लेते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ शो की फेमस किरदार दयाबेन के साथ। कुछ सालों से शो में दयाबेन के ना होने से दर्शक काफी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में दयाबेन से जुड़ी हर एक अपडेट का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में खबर आ रही है कि सबकी चहेती दयाबेन शो में वापसी करने वाली हैं। दरअसल, जेठालाल ने दयाबेन की वापसी को लेकर मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

English summary

TMKOC fans are eagerly waiting for every update related to Dayaben. Recently, Jethalal has reacted to the return of everyone's favorite 'Dayaben' in the show.