International Yoga Day: 40 के बाद भी दिखना है जवां, तो फॉलो करें बॉलीवुड एक्ट्रेस का ये फिटनेस रूटीन

Entertainment

oi-Kusum Bhatt

मुंबई, 21 जून: बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना जलवा बरकरार रखने के लिए एक्ट्रेस क्या कुछ नहीं करतीं। बात अगर फिटनेस की करें, तो अपनी हेल्थ के लिए सितारे जमकर काम करते हैं। मलाइका अरोड़ा से लेकर शिल्पा शेट्टी तक.. बॉलीवुड एक्ट्रेस खुद को खूबसूरत और जवां बनाए रखने के लिए जिम में जमकर पसीना तो बहाती ही हैं लेकिन योगा पर भी खास ध्यान देती हैं। यही कारण है कि 40 पार कर चुकी ये अभिनेत्रियां आज भी काफी ग्लैमरस नजर आती हैं। तो आइये जानते हैं कि खुद को फिट बनाए रखने के लिए ये एक्ट्रेस क्या क्या करती हैं...

English summary

On International yoga day, take some inspiration from B-town’s Yoga lovers and start practicing it right away. These Bollywood yogis have been propounding the practice for years.